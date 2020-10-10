МАЛИНОВСКИЙ: «Думаю, мы сделали выводы и должны показать другой футбол»

Хавбек сборной Украины рассказал об ожиданиях перед матчем с Германией

  • 10.10.2020 03:58
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МАЛИНОВСКИЙ: «Думаю, мы сделали выводы и должны показать другой футбол»
© Футбол 1. Руслан Малиновский

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский в эфире телеканала Футбол 1 рассказал об ожиданиях перед матчем Лиги наций:

«Думаю, будет тяжелая игра. Потому что немцы больше прессингуют. У них вертикальный футбол, очень быстро переходят из обороны в атаку. Стараются быстро накрывать соперника. При выигрыше мяча стараются играть вперед и атаковать.

Франция давала больше играть, но так матч сложился. Я думаю, мы сделали выводы и должны показать другой футбол.

Будет в функциональном плане тяжелая игра. Нужно будет много двигаться, ожидаем много борьбы, нужно делать подборы. Это те компоненты, на которые нужно сделать акцент и в которых мы не должны проиграть».

Поединок сборной Украины против Германии состоится в Киеве 10 октября в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

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