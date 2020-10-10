Никита ШЕВЧЕНКО: «Тренеры сборной просят биться на каждом участке поля»

Голкипер сборной Украины Никита Шевченко в эфире телеканала Футбол 1 рассказал о настроении перед матчем Лиги наций:

«С Германией у нас будет тяжелый матч. Это хорошая организованная команда.

Тренеры нас хорошо настраивают, просять сыграть и биться на каждом участке поля».

Поединок сборной Украины против Германии состоится в Киеве 10 октября в 21:45.