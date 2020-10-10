Никита ШЕВЧЕНКО: «Тренеры сборной просят биться на каждом участке поля»

Голкипер сборной Украины Никита Шевченко в эфире телеканала Футбол 1 рассказал о настроении перед матчем Лиги наций:
«С Германией у нас будет тяжелый матч. Это хорошая организованная команда.
Тренеры нас хорошо настраивают, просять сыграть и биться на каждом участке поля».
Поединок сборной Украины против Германии состоится в Киеве 10 октября в 21:45.
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Источник — Футбол 1/2/3
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