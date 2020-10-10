Эдуард СОБОЛЬ: «Шевченко указал на ошибки, которые были в прошлой игре»

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь в эфире телеканала Футбол 1 рассказал о подготовке к матчу Лиги наций:

«Андрей Шевченко указал на наши ошибки, которые мы делали в прошлой игре.

Думаю, в следующей игре надо это убирать и стараться более компактную и хорошую игру показать».

Поединок сборной Украины против Германии состоится в Киеве 10 октября в 21:45.