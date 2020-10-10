Эдуард СОБОЛЬ: «Шевченко указал на ошибки, которые были в прошлой игре»

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь в эфире телеканала Футбол 1 рассказал о подготовке к матчу Лиги наций:
«Андрей Шевченко указал на наши ошибки, которые мы делали в прошлой игре.
Думаю, в следующей игре надо это убирать и стараться более компактную и хорошую игру показать».
Поединок сборной Украины против Германии состоится в Киеве 10 октября в 21:45.
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Источник — Футбол 1/2/3
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