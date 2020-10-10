Андрей ШЕВЧЕНКО: «У нас не хватает 7 игроков основы. Это большая потеря!»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире телеканала Футбол 1 рассказал о больших кадровых потерях перед матчем Лиги наций против Германии, который состоится в Киеве 10 октября в 21:45:

«В связи с такой ситуацией, в которой сегодня мы все оказались... Я думаю, что такие сборные как Германия, Франция, Италия, Англия с сильными чемпионатами имеют большое преимущество над нами. В первую очередь, потому что у них есть возможность дополнить состав, если кто-то из игроков выпадает из-за травм или коронавируса.

У нас возможности дополнить состав нет. У нас есть обойма футболистов, которые 2,5 года решали задачи, которые поставлены. У нас никогда не было такой ситуации, чтобы из-за травм или других причин не играло более 2–4 человек основы. В субботу мы играем с хорошей командой, и у нас не хватает 7 человек. Это большая потеря!»