Андрей ШЕВЧЕНКО: «У нас не хватает 7 игроков основы. Это большая потеря!»

Наставник сборной рассказал о кадровых проблемах перед матчем Лиги наций

  • 10.10.2020 02:43
  • 146 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У нас не хватает 7 игроков основы. Это большая потеря!»
© Футбол 1. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире телеканала Футбол 1 рассказал о больших кадровых потерях перед матчем Лиги наций против Германии, который состоится в Киеве 10 октября в 21:45:

«В связи с такой ситуацией, в которой сегодня мы все оказались... Я думаю, что такие сборные как Германия, Франция, Италия, Англия с сильными чемпионатами имеют большое преимущество над нами. В первую очередь, потому что у них есть возможность дополнить состав, если кто-то из игроков выпадает из-за травм или коронавируса.

У нас возможности дополнить состав нет. У нас есть обойма футболистов, которые 2,5 года решали задачи, которые поставлены. У нас никогда не было такой ситуации, чтобы из-за травм или других причин не играло более 2–4 человек основы. В субботу мы играем с хорошей командой, и у нас не хватает 7 человек. Это большая потеря!»

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    nickst
      nickst, 10.10.2020 03:12
    0
    Предположительно: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Степаненко, Коноплянка, Зинченко, Буяльский, Мораес.
    Ссылка
    pont0017
      pont0017, 10.10.2020 02:59
    0
    Кто эти семь человек, можно по фамилиям? Иначе похоже на банальное оправдание будущего поражения.
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    nickst
      nickst, 10.10.2020 03:12
    0
    Предположительно: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Степаненко, Коноплянка, Зинченко, Буяльский, Мораес.
    Ссылка
    pont0017
    online
      pont0017, 10.10.2020 02:59
    0
    Кто эти семь человек, можно по фамилиям? Иначе похоже на банальное оправдание будущего поражения.
    Ссылка
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