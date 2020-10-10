Андрей ШЕВЧЕНКО: «Караваев и Сидорчук точно выйдут на поле с Германией»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире телеканала Футбол 1 поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Германии, который состоится в Киеве 10 октября в 21.45.

«У нас не добавилось то количество игроков из «Шахтера», на которое мы рассчитывали. Добавилось всего трое. У нас будет сложнейший матч с Германией, и мы будем готовиться. Для нас важно сыграть психологически устойчиво, а физически мы должны отдать много сил. Это сыграет большую роль.

У меня нет возможности делать глобальную ротацию, есть обойма футболистов. Я дал отдохнуть игрокам на отдельных позициях. Сидорчук провел очень много матчей, Караваев тоже. Они однозначно в субботу выйдут на поле. По остальным – посмотрим, кто в каком состоянии находится. Окончательно будем решать после предыгровой тренировки».