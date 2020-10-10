ФОТО. Плюс трое горняков. Сборная провела тренировку накануне матча

Предигровой день 9 октября сборная Украины начала с очередных тестов на коронавирус. Эта часть жизни футбольной команды стала обязательной: все понимают, что без этого любимая игра, по крайней мере пока, просто невозможна.

Приятно было узнать после обеда, что все официальные исследования дали отрицательный результат. Это означает, что все 24 игрока в лагере сине-желтых допущены к участию в матче Лиги наций УЕФА 10 октября с Германией.

9 октября утром к команде присоединились трое горняков – Виктор Коваленко, Марлос и Валерий Бондарь, которые вечером с остальными партнерами провели официальную тренировку на поле НСК «Олимпийский». Кроме 22-х полевых игроков только второй раз за сбор во время занятия работали два действующих вратаря – Никита Шевченко и Георгий Бущан. Одному из этого дуэта Андрей Шевченко доверит пост номер один. Кстати, в заявке главной команды страны будет и третий голкипер. После поединка «молодежек» из лагеря U-21 в расположение национальной сборной перебазируется Дмитрий Ризнык.

Предигровая тренировка традиционно используется тренерским штабом для выработки тактической модели и проверки готовности футболистов к поединку. Была эта игровая прикидка окончательной? Не факт, ведь Андрей Шевченко приучил своих подопечных к утреннему занятию в день позднего матча, поэтому утром сине-желтые еще будут иметь возможность окончательно отработать тренерские замыслы.

Завершение дня накануне матча национальная команда встречает в рабочем настроении, с чувством выполненной работы. То, что было два дня назад, осталось в прошлом. Впереди – новый день, новая игра, новый шанс. И очень важно, что поединок состоится со зрителями, поддержки которых сборники не чувствовали с ноября прошлого года. Фактор будущего присутствия фанов на трибунах способствует ощутимому повышению команды - все с нетерпением ждут субботы.