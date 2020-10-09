Вместе с Баджо и Роналдо. Миколенко попал в символическую сборную Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу составил символическую сборную игроков, которых тренировал на протяжении своей карьеры.

В нее вошли два украинца – экс-защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий и Виталий Миколенко, которого Луческу сейчас тренирует в «Динамо».

Символическая сборная Луческу: Джанлука Пальюка – Хавьер Дзанетти, Джузеппе Бергоми, Виталий Миколенко, Ярослав Ракицкий – Андреа Пирло, Фернандиньо, Георге Хаджи/Диего Симеоне – Виллиан, Роберто Баджо, Роналдо.

Ранее Луческу признался, что приглашал Джанлуиджи Буффона в «Шахтер».