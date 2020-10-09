Вместе с Баджо и Роналдо. Миколенко попал в символическую сборную Луческу

Наставник «Динамо» вспомнил лучших игроков, которых тренировал

  • 09.10.2020 23:59
  • 534 просмотра
  • 2 комментария
Вместе с Баджо и Роналдо. Миколенко попал в символическую сборную Луческу
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу составил символическую сборную игроков, которых тренировал на протяжении своей карьеры.

В нее вошли два украинца – экс-защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий и Виталий Миколенко, которого Луческу сейчас тренирует в «Динамо».

Символическая сборная Луческу: Джанлука Пальюка – Хавьер Дзанетти, Джузеппе Бергоми, Виталий Миколенко, Ярослав Ракицкий – Андреа Пирло, Фернандиньо, Георге Хаджи/Диего Симеоне – Виллиан, Роберто Баджо, Роналдо.

Ранее Луческу признался, что приглашал Джанлуиджи Буффона в «Шахтер».

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Источник — Tuttosport

(4 голоса)

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Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 10.10.2020 00:20
    0
    Какая же это сборная без Супряги ?
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 10.10.2020 00:06
    +1
    Прикольная сборная! Молодец, Луческу!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 10.10.2020 00:06
    +1
    Прикольная сборная! Молодец, Луческу!
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 10.10.2020 00:20
    0
    Какая же это сборная без Супряги ?
    Ссылка
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