Паргвай – Перу – 2:2. Боевая ничья на старте отбора ЧМ. Видео голов и обзор

В Южной Америке стартовала квалификация ЧМ-2022. 10 команд ведут борьбу за 4 путевки в финальную часть. 5-место будет играть плей-офф с представителем другого континента.
Смотрите видео голов и обзор матча 1-го тура отбора: Парагвай – Перу – 2:2.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Андре Каррильо (Перу).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ромеро (Парагвай).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ромеро (Парагвай).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Андре Каррильо (Перу).
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Источник — YouTube
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