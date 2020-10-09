Озил требует у Арсенала космическую сумму за расторжение контракта

Немецкий хавбек не входит в планы лондонского клуба

  • 09.10.2020 22:29
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Озил требует у Арсенала космическую сумму за расторжение контракта
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«Арсенал» не сумел договориться со своим полузащитником Месутом Озилом по поводу досрочного расторжения контракта. Соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Озил требовал за досрочный разрыв контракта 13 миллионов фунтов, однако «Арсенал» на такую сумму не согласился. Стороны продолжают переговоры.

13 миллионов фунтов – это вся сумма, которую Озил должен заработать до конца своего контракта с «Арсеналом».

Озил не входит в планы главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Ранее хавбек не вошел в заявку команды ла Лигу Европы.

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Источник — Daily Mail

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