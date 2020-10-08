Не нужен. Арсенал не включит Озила в заявку на Лигу Европы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не включит Месута Озила в заявку команды для участия в матчах Лиги Европы.
Также в список не попадет защитник Сократис Папастатопулос. В ближайшее время лондонцы опубликуют заявку.
Отметим, что Озил последний матч провел в марте 2020 года. 32-летний Папастатопулос также пропустил старт нынешнего сезона.
В групповом раунде Лиги Европы «Арсенал» сыграет «Рапидом», «Мольде» и «Дандолком».
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Источник — Football London
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