КАРИКАТУРА ДНЯ. Озил спас маскота Арсенала от увольнения

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над желанием лондонского «Арсенала» уволить своего маскота Ганнерзавра в связи с оптимизацией расходов.
За Ганнерзавра вступился 31-летний немецкий полузащитник «Арсенала» Месут Озил, который заявил, что готов платить маскоту из своего кармана.
«Арсенал собирался уволить Ганнерзавра.
Пока Месут Озил не спас положение», — прокомментировал Момани свою новую работу.
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Источник — Instagram
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