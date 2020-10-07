КАРИКАТУРА ДНЯ. Озил спас маскота Арсенала от увольнения

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над желанием лондонского «Арсенала» уволить своего маскота Ганнерзавра в связи с оптимизацией расходов.

За Ганнерзавра вступился 31-летний немецкий полузащитник «Арсенала» Месут Озил, который заявил, что готов платить маскоту из своего кармана.

«Арсенал собирался уволить Ганнерзавра.

Пока Месут Озил не спас положение», — прокомментировал Момани свою новую работу.