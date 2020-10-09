Паненка покинул реанимацию и находится в стабильном состоянии

Чех известен тем, что придумал оригинальный способ исполнения 11-метровых

  • 09.10.2020 21:53
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Паненка покинул реанимацию и находится в стабильном состоянии
© ФК Богемианс 1905. Антонин Паненка

Знаменитый чешский футболист прошлого Антонин Паненка покинул реанимацию и переведен в обычную палату госпиталя

Ранее, 7 октября, президент чешского «Богемианса 1905» в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, где его подключили к приборам. По имеющейся информации, он инфицирован коронавирусом.

Вскоре Паненку перевезут из Бенешова в Прагу, где он будет лечиться под наблюдением своего врача. Об этом сообщила супруга экс-футболиста.

Паненка известен тем, что придумал оригинальный способ исполнения 11-метровых. При ударе «паненкой» мяч неожиданно для вратаря подсекается вверх по центру ворот.

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Источник — Twitter

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