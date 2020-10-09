Паненка покинул реанимацию и находится в стабильном состоянии

Знаменитый чешский футболист прошлого Антонин Паненка покинул реанимацию и переведен в обычную палату госпиталя
Ранее, 7 октября, президент чешского «Богемианса 1905» в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, где его подключили к приборам. По имеющейся информации, он инфицирован коронавирусом.
Вскоре Паненку перевезут из Бенешова в Прагу, где он будет лечиться под наблюдением своего врача. Об этом сообщила супруга экс-футболиста.
Паненка известен тем, что придумал оригинальный способ исполнения 11-метровых. При ударе «паненкой» мяч неожиданно для вратаря подсекается вверх по центру ворот.
Antonín Panenka je ve stabilizovaném stavu a dnes bude převezen z Benešova do Prahy 💚 "Velmi děkujeme benešovské nemocnici za skvělou péči, kterou Tondovi poskytli na profesionální úrovni," napsala nám dnes manželka Vlasta 💬 Podrobnosti v článku 👇— Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) October 9, 2020
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Источник — Twitter
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