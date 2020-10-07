Он изобрел стиль пенальти. Паненка попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Знаменитый чешский футболист прошлого Антонин Паненка сегодня, 7 октября, в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию в больницу, где его подключили к приборам.
Подробности о состоянии бывшего футболиста, президента чешского «Богемианса 1905», ожидаются позже. По неподтвержденной информации, он заражен коронавирусной болезнью.
Паненка известен тем, что придумал оригинальный способ исполнения 11-метровых. При ударе «паненкой» мяч неожиданно для вратаря подсекается вверх по центру ворот.
Antonín Panenka byl dnes ve vážném stavu převezen na JIP do nemocnice, kde je připojen na přístrojích. Více jeho stav zatím nebudeme komentovat. Tondo, bojuj! 💚 pic.twitter.com/r49WtrxzoP— Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) October 7, 2020
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.