Он изобрел стиль пенальти. Паненка попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Чех известен тем, что придумал оригинальный способ исполнения 11-метровых

  • 07.10.2020 20:37
  • 2559 просмотров
  • 3 комментария
Он изобрел стиль пенальти. Паненка попал в реанимацию в тяжелом состоянии
© ФК Богемианс 1905. Антонин Паненка

Знаменитый чешский футболист прошлого Антонин Паненка сегодня, 7 октября, в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию в больницу, где его подключили к приборам.

Подробности о состоянии бывшего футболиста, президента чешского «Богемианса 1905», ожидаются позже. По неподтвержденной информации, он заражен коронавирусной болезнью.

Паненка известен тем, что придумал оригинальный способ исполнения 11-метровых. При ударе «паненкой» мяч неожиданно для вратаря подсекается вверх по центру ворот.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Виталий Макаренков
      Виталий Макаренков, 07.10.2020 21:37
    0
    con clusion, 07.10.2020 20:52
    Ну если в гандболе такие броски тренируются (за шиворот), то тут я думаю что у Паненки просто срезался тогда мяч.
    Шо ты блядина мелешь
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 07.10.2020 21:23
    +4
    con clusion, 07.10.2020 20:52
    Ну если в гандболе такие броски тренируются (за шиворот), то тут я думаю что у Паненки просто срезался тогда мяч.
    Просто посмотрите пенальти в его личном исполнении, а затем уже предполагайте.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 07.10.2020 20:52
    -5
    Ну если в гандболе такие броски тренируются (за шиворот), то тут я думаю что у Паненки просто срезался тогда мяч.
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 07.10.2020 21:23
    +4
    con clusion, 07.10.2020 20:52
    Ну если в гандболе такие броски тренируются (за шиворот), то тут я думаю что у Паненки просто срезался тогда мяч.
    Просто посмотрите пенальти в его личном исполнении, а затем уже предполагайте.
    Ссылка
    Виталий Макаренков
      Виталий Макаренков, 07.10.2020 21:37
    0
    con clusion, 07.10.2020 20:52
    Ну если в гандболе такие броски тренируются (за шиворот), то тут я думаю что у Паненки просто срезался тогда мяч.
    Шо ты блядина мелешь
    Ссылка
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