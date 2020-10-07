Он изобрел стиль пенальти. Паненка попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Знаменитый чешский футболист прошлого Антонин Паненка сегодня, 7 октября, в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию в больницу, где его подключили к приборам.

Подробности о состоянии бывшего футболиста, президента чешского «Богемианса 1905», ожидаются позже. По неподтвержденной информации, он заражен коронавирусной болезнью.

Паненка известен тем, что придумал оригинальный способ исполнения 11-метровых. При ударе «паненкой» мяч неожиданно для вратаря подсекается вверх по центру ворот.