Мануэль НОЙЕР: «Приехали в Киев только ради победы»

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Украины, который пройдет завтра, 10 октября:
«Наша команда приехала в Киев только ради победы. Да, сейчас у всех игроков увеличилась нагрузка из-за большого количества матчей.
Но к этому следует относиться положительно. Играть всегда приятнее, чем тренироваться».
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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