Мануэль НОЙЕР: «Приехали в Киев только ради победы»

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Украины, который пройдет завтра, 10 октября:

«Наша команда приехала в Киев только ради победы. Да, сейчас у всех игроков увеличилась нагрузка из-за большого количества матчей.

Но к этому следует относиться положительно. Играть всегда приятнее, чем тренироваться».