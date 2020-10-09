В субботу, 10 октября сборная Украины в матче третьего тура Группы А4 Лиги наций сыграет с Германией. Начало матча – в 21:45.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Украина».
После двух туров Украина идет второй в Группе А4 с 3 очками. Германии 2 балла и третье место
Украина – Германия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Германия.
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Источник — Sport.ua
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