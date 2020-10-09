Манор СОЛОМОН: «Не считаю себя джокером, хочется все время быть на поле»

21-летний полузащитник «Шахтера» и национальной сборной Израиля Манор Соломон поделился мнением о своем статусе в донецкой команде.

– Чувствуете себя игроком основного состава?

– Чувствую, что могу быть игроком стартовых одиннадцати. Конечно, я понимаю, что не могу играть все игровое время, поскольку на моей позиции есть много других футболистов. А такие игроки, как Марлос и Тайсон – лидеры команды, которые очень сильно влияют на игру «Шахтера». Но когда я на поле, то стараюсь показать свою лучшую игру и доказать, что могу быть футболистом стартового состава.

– Вы можете закрыть несколько позиций, но какая оптимальна для вас?

– Могу играть на обоих флангах полузащиты и на позиции десятки. Но в «Шахтере» десятка выполняет несколько иные функции. Если я играю на этой позиции, то у меня не так много пространства, поэтому мне лучше на флангах. Могу играть как слева так и справа, но больше предпочитаю левое крыло.

– После вашего выхода на замену и победного мяча в ворота «Аталанты» вас стали называть джокером «Шахтера». Вам нравится?

– Не считаю себя джокером. Мне хочется быть на поле все время, помогать команде и показывать все, на что я способен. Если тренер решает выпустить меня с первых минут, то я со старта стараюсь забивать, ассистировать другим и показывать свой лучший футбол. Если я выхожу на поле со скамейки, то тоже хочу быть максимально полезным для своей команды. Я очень счастлив, что мне удалось трижды забить в наших еврокубковых матчах.

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