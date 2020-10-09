Сирота, Попов и Сикан - в основе Украины U-21, Белуце - в запасе Румынии

Команда в Киеве сыграет против Румынии

  • 09.10.2020 17:07
  • 1541 просмотр
  • 1 комментарий
Сирота, Попов и Сикан - в основе Украины U-21, Белуце - в запасе Румынии
© uaf.ua

Сегодня в 18:30 начнется матч отбора Евро-2021 между сборными Украины U-21 и Румынией U-21. Наставник Руслан Ротань определился с стартовым составом.

Украина: Ризнык, Дубинчак, Попов, Сирота, Вантух, Батагов, Бондаренко, Булеца, Лунев, Назаренко, Сикан

В запасе: Нещерет, Бражко, Билошевский, Лебеденко, Швецов, Чех, Цитаишвили, Скорко, Топалов

Ранее в составе молодежки зафиксировали три случая коронавируса.

Новичок «Динамо» Киев Тудор Белуце начнет матч в запасе сборной Румынии.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 09.10.2020 17:14
    +3
    Цитаїшвілі після своїх промов вже навіть в основу молодіжки не попадає
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 09.10.2020 17:14
    +3
    Цитаїшвілі після своїх промов вже навіть в основу молодіжки не попадає
    Ссылка
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