Сирота, Попов и Сикан - в основе Украины U-21, Белуце - в запасе Румынии

Сегодня в 18:30 начнется матч отбора Евро-2021 между сборными Украины U-21 и Румынией U-21. Наставник Руслан Ротань определился с стартовым составом.
Украина: Ризнык, Дубинчак, Попов, Сирота, Вантух, Батагов, Бондаренко, Булеца, Лунев, Назаренко, Сикан
В запасе: Нещерет, Бражко, Билошевский, Лебеденко, Швецов, Чех, Цитаишвили, Скорко, Топалов
Ранее в составе молодежки зафиксировали три случая коронавируса.
Новичок «Динамо» Киев Тудор Белуце начнет матч в запасе сборной Румынии.
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Источник — Sport.ua
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