В составе сборной Украины U-21 три случая коронавируса

Перед матчем отбора Евро-2021 против Румынии в составе сборной Украины U-21 диагностировали три случая коронавируса.

О проблемах рассказал тренер Руслан Ротань.

«Те, кто не смогут сыграть - Олег Билык, Владислав Бабогло, Богдан Вьюнник и Олег Очеретько. У троих коронавирус, а Очеретько жил с Вьюнником, поэтому по правилам он должен также пойти на самоизоляцию», - сказал Ротань.

Дозаявлять новых игроков тренер не планирует. В составе осталось 20 футболистов.