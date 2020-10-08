В составе сборной Украины U-21 три случая коронавируса

Перед матчем отбора Евро-2021 против Румынии в составе сборной Украины U-21 диагностировали три случая коронавируса.
О проблемах рассказал тренер Руслан Ротань.
«Те, кто не смогут сыграть - Олег Билык, Владислав Бабогло, Богдан Вьюнник и Олег Очеретько. У троих коронавирус, а Очеретько жил с Вьюнником, поэтому по правилам он должен также пойти на самоизоляцию», - сказал Ротань.
Дозаявлять новых игроков тренер не планирует. В составе осталось 20 футболистов.
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Источник — Футбол 1/2/3
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