В составе сборной Украины U-21 три случая коронавируса

О проблемах рассказал Руслан Ротань

  • 08.10.2020 23:26
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В составе сборной Украины U-21 три случая коронавируса
© uaf.ua

Перед матчем отбора Евро-2021 против Румынии в составе сборной Украины U-21 диагностировали три случая коронавируса.

О проблемах рассказал тренер Руслан Ротань.

«Те, кто не смогут сыграть - Олег Билык, Владислав Бабогло, Богдан Вьюнник и Олег Очеретько. У троих коронавирус, а Очеретько жил с Вьюнником, поэтому по правилам он должен также пойти на самоизоляцию», - сказал Ротань.

Дозаявлять новых игроков тренер не планирует. В составе осталось 20 футболистов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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