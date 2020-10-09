ВИДЕО. Украина в условиях коронавируса готовится к матчу против Германии

Несмотря на коронавирус, который сильно ударил по сборной Украины, команда Андрея Шевченко продолжает готовиться к матчу Лиги наций против Германии 10-го октября.
К сборной присоединились Никита Шевченко, Марлос и Виктор Коваленко.
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Источник — Sport.ua
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