ГРЕСЬКО: «Тренировка сборной Украины: ни журналистов, ни болельщиков»

Шеф-продюсер телеканалов «Футбол 1/2/3» Иван Гресько отметил одно из последствий разгрома сборной Украины от Франции (1:7).



«Сборная приземлилась в Борисполе в четверг в 15:35. Где-то после 18:00 началась «закрытая» тренировка на Банникова. Ну, как «закрытая»... Как ты на Банникова проведешь закрытую тренировку? Это же центр пятимиллионной столицы. Все открыто. Передвигайся как хочешь. Отправил на «закрытую» тренировку камеру. Говорю: снимите антураж, атмосферу. Как думаете, хоть один человек пришел? Ни единого журналиста, ни ютубера, ни плаката, ни селфи или автографа. Никакого внимания. Все, что было до этого... вроде и не было. За что мы любим футбол?» — написал Гресько в Facebook.



Напомним, в субботу Украина примет сборную Германии на НСК «Олимпийский», начало в 21:45.