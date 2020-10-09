ГРЕСЬКО: «Тренировка сборной Украины: ни журналистов, ни болельщиков»

Шеф-продюсер телеканалов «Футбол 1/2/3» – о влиянии результатов команды на интерес к футболу

  • 09.10.2020 15:05
  • 176 просмотров
  • 2 комментария
ГРЕСЬКО: «Тренировка сборной Украины: ни журналистов, ни болельщиков»
© УАФ

Шеф-продюсер телеканалов «Футбол 1/2/3» Иван Гресько отметил одно из последствий разгрома сборной Украины от Франции (1:7).
 
«Сборная приземлилась в Борисполе в четверг в 15:35. Где-то после 18:00 началась «закрытая» тренировка на Банникова. Ну, как «закрытая»... Как ты на Банникова проведешь закрытую тренировку? Это же центр пятимиллионной столицы. Все открыто. Передвигайся как хочешь. Отправил на «закрытую» тренировку камеру. Говорю: снимите антураж, атмосферу. Как думаете, хоть один человек пришел? Ни единого журналиста, ни ютубера, ни плаката, ни селфи или автографа. Никакого внимания. Все, что было до этого... вроде и не было. За что мы любим футбол?» — написал Гресько в Facebook.
 
Напомним, в субботу Украина примет сборную Германии на НСК «Олимпийский», начало в 21:45. 

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Источник — Facebook

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.10.2020 15:18
    0
    Стоп, спорт.юа))))
    А почему вы все не написали?
    Вот же полный текст))))
    7:1. Минула доба.
    Біль не притупилась.
    Лікую спогадами.
    Півфінал ЧС. Бразилія - Німеччина 1:7.
    Ого. Так багато.
    Почитав біографію Сколарі.
    У 2014-му йому було 66-ть.
    Після 1:7 тренував «Греміо», «Палмейрас», заробив грошей у «Гуанчжоу Евергранд».
    Марсело, Давід Луіз, Фернандіньо, Неймар та інші також не повмирали. Грають.
    Читав рецензію ФК Динамо.
    Мов моркву на терці, січуть Андрія, січуть. Старі рахунки ...
    За Шеву як раз не переживаю.
    В останні тижні футбольний бог посміявся над багатьма.
    Ліверпуль - сім, МЮ - шість, МС - п‘ять.
    У Андрія шляхетна тренерська компанія.
    Більше за нас переживаю.
    Збірна приземлилась в Борисполі о 15:35.
    Десь після 18:00 розпочала «закрите» тренування на Баннікова.
    Ну, як «закрите»?
    Як ти на Баннікова проведеш закрите тренування. Це ж центр 5-ти мільйонної столиці. Усе відкрито. Пересувайся як хочеш.
    Відправив на «закрите» тренування камеру. Кажу, зніміть антураж, атмосферу.
    Як думаєте, хоч одна людина прийшла?
    Жодного журналіста, жодного ютубера, Жодного плакату, жодного селфі чи автографа.
    Жодної уваги.
    Усе, що було до цього ... ніби й не було.
    За що ми любимо футбол?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.10.2020 15:12
    0
    А может это отношение к национальному транслятору такое?
    Я не буду называть фамилий, но знаю что некоторых украинских журналистов даже на завтра не аккредитовали.
    Мне кажется это ваша вина, вы работаете на канале где есть футбольная пропаганда,есть усталость от нее.
    Думаю в следующем году или вам придется что то менять или уйти с рынка.
    Потому что YouTube задавит вас
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.10.2020 15:18
    0
    Стоп, спорт.юа))))
    А почему вы все не написали?
    Вот же полный текст))))
    7:1. Минула доба.
    Біль не притупилась.
    Лікую спогадами.
    Півфінал ЧС. Бразилія - Німеччина 1:7.
    Ого. Так багато.
    Почитав біографію Сколарі.
    У 2014-му йому було 66-ть.
    Після 1:7 тренував «Греміо», «Палмейрас», заробив грошей у «Гуанчжоу Евергранд».
    Марсело, Давід Луіз, Фернандіньо, Неймар та інші також не повмирали. Грають.
    Читав рецензію ФК Динамо.
    Мов моркву на терці, січуть Андрія, січуть. Старі рахунки ...
    За Шеву як раз не переживаю.
    В останні тижні футбольний бог посміявся над багатьма.
    Ліверпуль - сім, МЮ - шість, МС - п‘ять.
    У Андрія шляхетна тренерська компанія.
    Більше за нас переживаю.
    Збірна приземлилась в Борисполі о 15:35.
    Десь після 18:00 розпочала «закрите» тренування на Баннікова.
    Ну, як «закрите»?
    Як ти на Баннікова проведеш закрите тренування. Це ж центр 5-ти мільйонної столиці. Усе відкрито. Пересувайся як хочеш.
    Відправив на «закрите» тренування камеру. Кажу, зніміть антураж, атмосферу.
    Як думаєте, хоч одна людина прийшла?
    Жодного журналіста, жодного ютубера, Жодного плакату, жодного селфі чи автографа.
    Жодної уваги.
    Усе, що було до цього ... ніби й не було.
    За що ми любимо футбол?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.10.2020 15:12
    0
    А может это отношение к национальному транслятору такое?
    Я не буду называть фамилий, но знаю что некоторых украинских журналистов даже на завтра не аккредитовали.
    Мне кажется это ваша вина, вы работаете на канале где есть футбольная пропаганда,есть усталость от нее.
    Думаю в следующем году или вам придется что то менять или уйти с рынка.
    Потому что YouTube задавит вас
    Ссылка
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