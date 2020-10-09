Адриан МУТУ: «Сборная Украины – непростой соперник»

Главный тренер молодежной сборной Румынии Адриан Муту поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата Европы-2021 против команды Украины U-21.

«Конечно, мы рассчитываем на победу и будем удовлетворены только таким результатом. Но понимаем, что для этого нужно приложить большие усилия. Нас ждет тяжелая игра. Сборная Украины – непростой соперник. Этот матч будет сложным и интересным для каждого из участников», - сказал Муту.

Матч Украина U-21 – Румыния U-21 состоится 9 октября в Киеве на «Оболонь-Арене». Начало в 18:30.