Адриан МУТУ: «Сборная Украины – непростой соперник»

Наставник сборной Румынии U-21 – о предстоящем матче с командой Руслана Ротаня

  • 09.10.2020 14:40
  • 580 просмотров
  • 2 комментария
Адриан МУТУ: «Сборная Украины – непростой соперник»
© Twitter

Главный тренер молодежной сборной Румынии Адриан Муту поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата Европы-2021 против команды Украины U-21.

«Конечно, мы рассчитываем на победу и будем удовлетворены только таким результатом. Но понимаем, что для этого нужно приложить большие усилия. Нас ждет тяжелая игра. Сборная Украины – непростой соперник. Этот матч будет сложным и интересным для каждого из участников», - сказал Муту.

Матч Украина U-21 – Румыния U-21 состоится 9 октября в Киеве на «Оболонь-Арене». Начало в 18:30.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Artem !
    online
      Artem !, 09.10.2020 14:54
    0
    Trasher311987, 09.10.2020 14:51
    Блин не знал что кокаинщик тренер сборной Румынии. А мог перейти в Динамо.
    Если серьезно классный форвард в прошлом. Жаль картера из за наркоты ушла вниз
    Та же мысль возникла) Ну удачи ему в тренерской карьере.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.10.2020 14:51
    0
    Блин не знал что кокаинщик тренер сборной Румынии. А мог перейти в Динамо.
    Если серьезно классный форвард в прошлом. Жаль картера из за наркоты ушла вниз
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 09.10.2020 14:54
    0
    Trasher311987, 09.10.2020 14:51
    Блин не знал что кокаинщик тренер сборной Румынии. А мог перейти в Динамо.
    Если серьезно классный форвард в прошлом. Жаль картера из за наркоты ушла вниз
    Та же мысль возникла) Ну удачи ему в тренерской карьере.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.10.2020 14:51
    0
    Блин не знал что кокаинщик тренер сборной Румынии. А мог перейти в Динамо.
    Если серьезно классный форвард в прошлом. Жаль картера из за наркоты ушла вниз
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности