Стало известно, когда Белуце дебютирует в составе Динамо

Уже на следующей неделе румынский полузащитник сыграет в спарринге с молодежной командой киевлян

  • 09.10.2020 14:15
  • 2970 просмотров
  • 2 комментария
Стало известно, когда Белуце дебютирует в составе Динамо
© Twitter. Тудор Белуце

21-летний хавбек «Брайтона» Тудор Белуце в ближайшее время впервые сыграет в составе «Динамо». Случится это, конечно же, не в официальной игре. 

«Дебют Тудора Белуце в форме «Динамо» будет тривиальным. В понедельник-вторник на базе клуба состоится спарринг с нашей же U21. Там и Клейтона увидим», – сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

Отметим, что сегодня сборная Румынии U-21, за которую играет Белуце, проведет матч квалификации Евро-2021 против Украины в Киеве. А во вторник, 13 октября, молодежная команда Румынии примет сверстников из Мальты.

Ранее Белуце попал в заявку «Динамо» на Лигу чемпионов.

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 09.10.2020 14:47
    0
    Это тот самый телеграмм-канал который рассказывал про конфликт Луческу с Кравцом.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.10.2020 14:33
    +1
    Если переплюнет Тиберио в клубе буду только рад
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.10.2020 14:33
    +1
    Если переплюнет Тиберио в клубе буду только рад
    Ссылка
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 09.10.2020 14:47
    0
    Это тот самый телеграмм-канал который рассказывал про конфликт Луческу с Кравцом.
    Ссылка
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