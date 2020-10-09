Стало известно, когда Белуце дебютирует в составе Динамо

21-летний хавбек «Брайтона» Тудор Белуце в ближайшее время впервые сыграет в составе «Динамо». Случится это, конечно же, не в официальной игре.

«Дебют Тудора Белуце в форме «Динамо» будет тривиальным. В понедельник-вторник на базе клуба состоится спарринг с нашей же U21. Там и Клейтона увидим», – сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

Отметим, что сегодня сборная Румынии U-21, за которую играет Белуце, проведет матч квалификации Евро-2021 против Украины в Киеве. А во вторник, 13 октября, молодежная команда Румынии примет сверстников из Мальты.

Ранее Белуце попал в заявку «Динамо» на Лигу чемпионов.