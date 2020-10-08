Белуце и Гармаш – в заявке Динамо на Лигу чемпионов

Киевское «Динамо» подало заявку на групповой этап Лиги чемпионов 2020/2021. В нее вошел 31 игрок, среди которых – новички команды Тудор Белуце, Клейтон и Владимир Костевич.
Заявка «Динамо»:
Вратари: 1. Георгий Бущан, 71. Денис Бойко, 35. Руслан Нещерет*, 51. Валентин Моргун*
Защитники: 13. Артем Шабанов, 20. Александр Караваев, 21. Владимир Костевич, 24. Александр Тымчик, 94. Томаш Кендзера, 4. Денис Попов*, 16. Виталий Миколенко*, 25. Илья Забарный*, 34. Александр Сирота*, 55. Константин Вивчаренко*
Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тудор Бэлуцэ, 7. Беньямин Вербич, 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко, 14. Карлос де Пена, 15. Виктор Цыганков, 17. Богдан Леднев, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 29. Виталий Буяльский, 99. Миккель Дуэлунд, 11. Георгий Цитаишвили*
Нападающие: 22. Жерсон Родригеш, 27. Клейтон да Силва, 31. Назарий Русин, 89. Владислав Супряга
* - список Б
Напомним, соперниками «Динамо» по группе Лиги чемпионов будут «Ювентус», «Барселона» и «Ференцварош».
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ха-ха.
Ха-ха.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.