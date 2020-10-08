Белуце и Гармаш – в заявке Динамо на Лигу чемпионов

Всего в заявку «Динамо» вошел 31 игрок

  • 08.10.2020 15:40
  • 1520 просмотров
  • 8 комментариев
Белуце и Гармаш – в заявке Динамо на Лигу чемпионов
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» подало заявку на групповой этап Лиги чемпионов 2020/2021. В нее вошел 31 игрок, среди которых – новички команды Тудор Белуце, Клейтон и Владимир Костевич.

Заявка «Динамо»:

Вратари: 1. Георгий Бущан, 71. Денис Бойко, 35. Руслан Нещерет*, 51. Валентин Моргун*

Защитники: 13. Артем Шабанов, 20. Александр Караваев, 21. Владимир Костевич, 24. Александр Тымчик, 94. Томаш Кендзера, 4. Денис Попов*, 16. Виталий Миколенко*, 25. Илья Забарный*, 34. Александр Сирота*, 55. Константин Вивчаренко*

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тудор Бэлуцэ, 7. Беньямин Вербич, 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко, 14. Карлос де Пена, 15. Виктор Цыганков, 17. Богдан Леднев, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 29. Виталий Буяльский, 99. Миккель Дуэлунд, 11. Георгий Цитаишвили*

Нападающие: 22. Жерсон Родригеш, 27. Клейтон да Силва, 31. Назарий Русин, 89. Владислав Супряга

* - список Б

Напомним, соперниками «Динамо» по группе Лиги чемпионов будут «Ювентус», «Барселона» и «Ференцварош».

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex323
    online
      Alex323, 08.10.2020 16:28
    0
    Стара пісня неадекватів.
    Ха-ха.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 08.10.2020 16:24
    0
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 16:06
    ФК Лесоповал, ты придумал гениальное название для днонамы.
    Ссыкуны! Соломона, Хочолаву отправили в сборную а для своей страны дезертиры вы проститутки!
    Ссылка
    Ivan_33Ob
    online
      Ivan_33Ob, 08.10.2020 16:22
    +1
    Maks7777, 08.10.2020 16:07
    Бомжара, забыл как вас хлопнули 3-1 в августе? это твои тайсоны и марлосы дуб дерево, на каком месте сейчас шахтер? Вали отсюда, дрочер и не забудь про Колос вспомнить
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 08.10.2020 16:21
    +1
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 15:57
    Что крот с 33 летним напом в ЛЧ это сила у вас идти, старики вас уже корона загоннет в кусты,цирк ходячий.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 08.10.2020 16:07
    -3
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 16:06
    ФК Лесоповал, ты придумал гениальное название для днонамы.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 16:06
    0
    Maks7777, 08.10.2020 16:02
    ФК Лесповал одни брёвна в заявке
    ФК Лесоповал, ты придумал гениальное название для днонамы.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 08.10.2020 16:02
    -1
    ФК Лесповал одни брёвна в заявке
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 15:57
    -3
    Ссылка
    Ivan_33Ob
    online
      Ivan_33Ob, 08.10.2020 16:22
    +1
    Maks7777, 08.10.2020 16:07
    Бомжара, забыл как вас хлопнули 3-1 в августе? это твои тайсоны и марлосы дуб дерево, на каком месте сейчас шахтер? Вали отсюда, дрочер и не забудь про Колос вспомнить
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 08.10.2020 16:21
    +1
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 15:57
    Что крот с 33 летним напом в ЛЧ это сила у вас идти, старики вас уже корона загоннет в кусты,цирк ходячий.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 08.10.2020 16:28
    0
    Стара пісня неадекватів.
    Ха-ха.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 08.10.2020 16:24
    0
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 16:06
    ФК Лесоповал, ты придумал гениальное название для днонамы.
    Ссыкуны! Соломона, Хочолаву отправили в сборную а для своей страны дезертиры вы проститутки!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 16:06
    0
    Maks7777, 08.10.2020 16:02
    ФК Лесповал одни брёвна в заявке
    ФК Лесоповал, ты придумал гениальное название для днонамы.
    Ссылка
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