Спартак подпишет игрока Челси

Московский «Спартак» близок к приобретению 29-летнего нигерийского футболиста лондонского «Челси» Виктора Мозеса.
«Из всех вариантов, которые рассматривает «Спартак» на позицию правого защитника, Мозес на сегодня ближе всех к переходу», — сообщил источник в «Спартаке».
В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. Всего Виктор провел за «Интер» 20 матчей во всех турнирах, где отдал 5 результативных передач.
Ориентировочная стоимость Мозеса составляет €6 миллионов.
Источник — Чемпионат
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