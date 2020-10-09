Манор СОЛОМОН: «Хотелось, чтобы этот вечер закончился иначе»

Футболист сборной Израиля разочарован поражением от Шотландии

  • 09.10.2020 11:59
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Манор СОЛОМОН: «Хотелось, чтобы этот вечер закончился иначе»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

21-летний вингер донецкого «Шахтера» и сборной Израиля по футболу Манор Соломон прокомментировал поражение от Шотландии (0:0, 3:5 по пенальти) в поединке плей-офф отбора на чемпионат Европы.

«Хотелось бы, чтобы этот вечер закончился иначе... Мы отдали все, что у нас есть, чтобы сделать счастливой всю страну, и, к сожалению, все закончилось так жестоко… Спасибо всем за поддержку», — написал Соломон.

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Источник — Instagram

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