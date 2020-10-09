Норвегия
1:2
Сербия
08.10.2020, FT

Холанд на Евро не сыграет. Сербия выбила Норвегию в борьбе за путевку

Соперник сборной Украины по отбору на Евро получил еще один шанс

  • 09.10.2020 00:34
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Холанд на Евро не сыграет. Сербия выбила Норвегию в борьбе за путевку
© twitter.com/fssrbije

В рамках завершения отбора к Евро-2020 ряд сборных определят последних четырех участников будущего чемпионата Европы.

В подгруппе C в полуфинале сражались Норвегия - Сербия и Шотландия - Израиль. Командам в обоих поединках не хватило основного времени, чтобы выявить сильнейшего.

В финал вышла Сербия, которая обыграла Норвегию с Эрлингом Холандом в составе со счетом 2:1. Дубль оформил Милинкович-Савич. Сербы были соперниками сборной Украины в отборе к Евро-2020, однако финишировали только на 3-м месте.

В другой встрече Шотландия в серии пенальти одолела Израиль.

Победитель финала 12-го ноября получит путевку на Евро-2020 в группу D к Чехии, Англии и Хорватии.

Путь C

Норвегия - Сербия 1:2
Голы: Норманн, 88 - Милинкович-Савич, 81, 102

Шотландия - Израиль 0:0 (по пенальти 5:3)

Финал

Сербия - Шотландия

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Источник — Sport.ua

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