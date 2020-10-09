Холанд на Евро не сыграет. Сербия выбила Норвегию в борьбе за путевку

В рамках завершения отбора к Евро-2020 ряд сборных определят последних четырех участников будущего чемпионата Европы.

В подгруппе C в полуфинале сражались Норвегия - Сербия и Шотландия - Израиль. Командам в обоих поединках не хватило основного времени, чтобы выявить сильнейшего.

В финал вышла Сербия, которая обыграла Норвегию с Эрлингом Холандом в составе со счетом 2:1. Дубль оформил Милинкович-Савич. Сербы были соперниками сборной Украины в отборе к Евро-2020, однако финишировали только на 3-м месте.

В другой встрече Шотландия в серии пенальти одолела Израиль.

Победитель финала 12-го ноября получит путевку на Евро-2020 в группу D к Чехии, Англии и Хорватии.

Путь C

Норвегия - Сербия 1:2

Голы: Норманн, 88 - Милинкович-Савич, 81, 102

Шотландия - Израиль 0:0 (по пенальти 5:3)

Финал

Сербия - Шотландия