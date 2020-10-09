Холанд на Евро не сыграет. Сербия выбила Норвегию в борьбе за путевку

В рамках завершения отбора к Евро-2020 ряд сборных определят последних четырех участников будущего чемпионата Европы.
В подгруппе C в полуфинале сражались Норвегия - Сербия и Шотландия - Израиль. Командам в обоих поединках не хватило основного времени, чтобы выявить сильнейшего.
В финал вышла Сербия, которая обыграла Норвегию с Эрлингом Холандом в составе со счетом 2:1. Дубль оформил Милинкович-Савич. Сербы были соперниками сборной Украины в отборе к Евро-2020, однако финишировали только на 3-м месте.
В другой встрече Шотландия в серии пенальти одолела Израиль.
Победитель финала 12-го ноября получит путевку на Евро-2020 в группу D к Чехии, Англии и Хорватии.
Путь C
Норвегия - Сербия 1:2
Голы: Норманн, 88 - Милинкович-Савич, 81, 102
Шотландия - Израиль 0:0 (по пенальти 5:3)
Финал
Сербия - Шотландия
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.