В пятницу Костевич появится в расположении Динамо

9 октября в Киев приедет Владимир Костевич, выступавший за польский «Лех». Украинец подписал с «Динамо» контракт на три года и уже заявлен за команду Мирчи Луческу в УПЛ и на Лигу чемпионов.



Напомним, что в августе Владимир Костевич подписал с «Динамо» предварительный контракт и мог начать выступать за киевлян с января 2021 году, после истечения соглашения с «Лехом». Однако клубы договорились, что защитник продолжит свою карьеру в «Динамо» уже в октябре.



До «Леха» Костевич защищал цвета львовских «Карпат», есть в его активе и выступления за молодежную сборную Украины.