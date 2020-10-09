В пятницу Костевич появится в расположении Динамо

Украинец, выступавший за польский «Лех», начнет работу с новым клубом

  • 09.10.2020 11:16
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В пятницу Костевич появится в расположении Динамо
© ФК Лех. Владимир Костевич

9 октября в Киев приедет Владимир Костевич, выступавший за польский «Лех». Украинец подписал с «Динамо» контракт на три года и уже заявлен за команду Мирчи Луческу в УПЛ и на Лигу чемпионов.
 
Напомним, что в августе Владимир Костевич подписал с «Динамо» предварительный контракт и мог начать выступать за киевлян с января 2021 году, после истечения соглашения с «Лехом». Однако клубы договорились, что защитник продолжит свою карьеру в «Динамо» уже в октябре. 
 
До «Леха» Костевич защищал цвета львовских «Карпат», есть в его активе и выступления за молодежную сборную Украины.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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