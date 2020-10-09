Уругвай - Чили - 2:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Уругвая одержала победу над Чили в матче первого тура отбора на чемпионат мира-2022.
Уругвай — Чили — 2:1 (1:0)
Голы: Суарес, 39 (1:0, пен.); Санчес, 54 (1:1); Гомес, 90+3 (2:1).
Смотрите лучшие моменты матча:
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Источник — Sport.ua
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