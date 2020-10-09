Тоттенхэм хочет вернуть Эриксона в январе

Датский футболист не прижился в Италии

  • 09.10.2020 10:18
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Тоттенхэм хочет вернуть Эриксона в январе
© twitter.com/Inter

Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен вскоре может вернуться в Англию.

Как сообщает Daily Express, 28-летнего футболиста хочет вернуть «Тоттенхэм». Такой переход может состояться в январе 2021 года.

Напомним, что Эриксен перешел в «Интер» зимой 2020 года. За это время он провел 28 матчей за клуб во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ПСЖ собирается подписать Эриксена.

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Источник — Daily Express

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