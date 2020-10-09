Диего Шварцман – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 9 октября, на Открытом чемпионате Франции по теннису пройдут полуфинальные матчи у мужчин.
В первом поединке 1/2 финала Диего Шварцман из Аргентины (№14 ATP) сыграет против Рафаэля Надаля из Испании (№2 ATP). Встреча начнется в 15:50 по Киеву.
Ранее теннисисты играли между собой 10 раз, Надаль одержал 9 побед, но последнюю встречу выиграл Шварцман.
Во втором полуфинале сыграют Новак Джокович (№1 ATP) и Стефанос Циципас (№6 ATP).
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Источник — Sport.ua
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