Диего Шварцман – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Открытом чемпионате Франции по теннису

  • 09.10.2020 10:15
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Диего Шварцман – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Ролан Гаррос. Рафаэль Надаль

В пятницу, 9 октября, на Открытом чемпионате Франции по теннису пройдут полуфинальные матчи у мужчин.
 
В первом поединке 1/2 финала Диего Шварцман из Аргентины (№14 ATP) сыграет против Рафаэля Надаля из Испании (№2 ATP). Встреча начнется в 15:50 по Киеву. 

Ранее теннисисты играли между собой 10 раз, Надаль одержал 9 побед, но последнюю встречу выиграл Шварцман.

Во втором полуфинале сыграют Новак Джокович (№1 ATP) и Стефанос Циципас (№6 ATP). 

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Источник — Sport.ua

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