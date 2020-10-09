Месси и Суарес повторили рекорд Роналдо по голам за сборную

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий сборной Уругвая Луис Суарес отметились по голу в своих матчах отбора на чемпионат мира-2022.

Аргентина минимально обыграла Эквадор (1:0), а Уругвай обыграл Чили (2:1).

Как отмечает Opta, Месси и Суарес забили по 39 голов за свои сборные. По этому показателю они сравнялись с легендарным бразильцем Роналдо.

Теперь эти три игрока лидируют в списке лучших бомбардиров сборных Южной Америки.