Месси и Суарес повторили рекорд Роналдо по голам за сборную

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий сборной Уругвая Луис Суарес отметились по голу в своих матчах отбора на чемпионат мира-2022.
Аргентина минимально обыграла Эквадор (1:0), а Уругвай обыграл Чили (2:1).
Как отмечает Opta, Месси и Суарес забили по 39 голов за свои сборные. По этому показателю они сравнялись с легендарным бразильцем Роналдо.
Теперь эти три игрока лидируют в списке лучших бомбардиров сборных Южной Америки.
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Источник — Opta
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