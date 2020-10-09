Зинченко вошел в заявку Манчестер Сити на Лигу чемпионов

«Горожане» объявили заявку на турнир

  • 09.10.2020 07:40
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Зинченко вошел в заявку Манчестер Сити на Лигу чемпионов
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«Манчестер Сити» подал свою заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Среди 21 футболистов есть и украинец Александр Зинченко.

Вратари: Эдерсон, Зак Штеффен, Скотт Карсон.

Защитники: Кайл Уокер, Канселу, Джон Стоунз, Эмерик Ляпорт, Натан Аке, Бенжамен Менди, Рубен Диаш.

Полузащитники: Илкай Гюндоган, Родри, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Фернандиньо, Александр Зинченко, Рияд Марез.

Нападающие: Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Серхио Агуэро, Ферран Торрес.

Ранее в заявку «Реала» попал украинский вратарь Андрей Лунин. 

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Источник — ФК Манчестер Сити

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