Зинченко вошел в заявку Манчестер Сити на Лигу чемпионов

«Манчестер Сити» подал свою заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Среди 21 футболистов есть и украинец Александр Зинченко.
Вратари: Эдерсон, Зак Штеффен, Скотт Карсон.
Защитники: Кайл Уокер, Канселу, Джон Стоунз, Эмерик Ляпорт, Натан Аке, Бенжамен Менди, Рубен Диаш.
Полузащитники: Илкай Гюндоган, Родри, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Фернандиньо, Александр Зинченко, Рияд Марез.
Нападающие: Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Серхио Агуэро, Ферран Торрес.
Ранее в заявку «Реала» попал украинский вратарь Андрей Лунин.
Источник — ФК Манчестер Сити
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