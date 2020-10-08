Лунин попал в заявку мадридского Реала на Лигу чемпионов

Мадридский «Реал» подал в УЕФА официальную заявку перед стартом Лиги чемпионов. В нее включен украинский голкипер Андрей Лунин.

21 октября «Шахтер» сыграет в 1-м туре группы В в Мадриде против местного «Реала». Также в этот день сыграют миланский «Интер» и менхенгладбахская «Боруссия».

Официальная заявку «Реала» на Лигу чемпионов (35 футболистов):

Вратари: 1. Тибо Куртуа, 13 Андрей Лунин, 26 Диего Альтубе, 33. Луис Лопес.

Защитники: 2. Дани Карвахаль, 3. Эдер Милитао, 4. Серхио Рамос, 5. Рафаэль Варан, 6. Начо, 12 Марсело, 19 Альваро Одриосола, 19 Ферлан Менди, 32. Виктор Чуст, 35. Мигель Гутьеррес Ортега, 40. Серхио Сантос.

Полузащитники: 8. Тони Кроос, 10 Лука Модрич, 14 Каземиро, 15 Федерико Вальверде, 21 Мартин Едегор, 22 Иско, 28 Марвин Парк, 30. Серхио Аррибас, 31 Антонио Бланко, 41. Карлос Гонсалес.

Нападающие: 7. Эден Азар, 9. Карим Бензема, 11 Марко Асенсио, 17. Лукас Васкес, 18. Лука Йович, 20. Жуниор Винисиус, 24 Мариано Диас, 25 Родриго, 34. Уго Дуро, 37 Хуан Латаса.