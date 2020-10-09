Виктор КОРНИЕНКО: «Я лучший игрок Шахтера в сентябре? Видимо, заслужил»

21-летний защитник донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко прокомментировал для Shakhtar News решение болельщиков клуба отдать ему звание лучшего игрока «горняков» по итогам сентября.

«Немного неожиданно, конечно, потому что я только недавно начал работать в первой команде. Видимо, заслужил. Приятно, конечно, что выбрали меня. Надо продолжать и дальше так работать.

Больше всего запомнилась дебютная игра с «Зарей» (2:2), а так, по игре понравилась с «Олимпиком», когда мы 2:0 победили. Я достаточно неплохо сыграл, отдал голевую передачу, но самое главное - мы выиграли ту игру. На данный момент эта игра у меня на первом месте», - сказал Корниенко.