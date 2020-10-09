Корниенко – лучший игрок Шахтера в сентябре

Болельщики определили лучшего игрока «Шахтера» в сентябре. Победителем оказался крайний защитник «горняков» Виктор Корниенко, которого лучшим назвал 4 491 болельщик (42%).

Второе место досталось Тайсону (2 180), лишь на 7 голосов опередившему Виктора Коваленко (2 173). Всего в опросе приняли участие 10 703 человека.



Напомним, в сентябре Корниенко дебютировал в «Шахтере» и записал себе в актив 3 поединка и 2 ассиста. Впервые в футболке «оранжево-черных» 21-летний защитник появился на поле 22 сентября в матче с «Зарей» (2:2) и поспособствовал голу: после его прострела с фланга точным ударом отметился Марлос.

Затем Корниенко сыграл с «Рухом» (1:1) и «Олимпиком» (2:0), причем в противостоянии с дончанами заработал для своей команды 11-метровый и совершил результативную передачу на Виктора Коваленко.

Ранее сообщалось, что 9 игроков и 9 работников «Шахтера» заболели коронавирусом.