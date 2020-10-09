Манор СОЛОМОН: «Патрик – лучший игрок Шахтера на тренировках»

Хавбек «Шахтера» лестно высказался об одноклубнике

  • 09.10.2020 05:07
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Манор СОЛОМОН: «Патрик – лучший игрок Шахтера на тренировках»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон назвал лучшего игрока на тренировках донецкого клуба.

«Трудно выбрать кого-то одного, ведь у нас много хороших игроков. Но если уж называть фамилию, то это будет Алан Патрик. Когда я только приехал в «Шахтер», то он был действительно сильным футболистом.

Но после того, как команду возглавил Каштру, бразилец стал еще лучше. Он очень важен для команды», – сказал Соломон.

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Источник — Трибуна

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