Норвегия – Сербия – 1:2. Видео голов и обзор матча

В полуфинальном матче квалификации чемпионата Европы-2020 сборная Сербии обыграла национальную команду Норвегии со счетом 2:1.
События матча
|102'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Сербия).
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Матиас Норманн (Норвегия).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Сербия).
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Источник — Sport.ua
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