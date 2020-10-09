Луиш КАШТРУ: «Это новый мир, нужно привыкать»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал вспышку коронавируса в команде.

Наставник «горняков» дал небольшое интервью Shakhtar News после сдачи ПЛР-тестов и еще не знал, что заболели не только Андрей Пятов и Тарас Степаненко.

«К сожалению, самоизоляция нам никак не помогла. У нас есть положительные тесты в команде, что не послужит ничем хорошим. Это очень усложняет наше планирование, но нужно иметь терпение. Это новый мир, нужно к этому привыкать», - сказал Каштру.

Напомним, по результатам последних ПЛР-тестов 9 игроков и 9 работников «Шахтера» заболели коронавирусом.