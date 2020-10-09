Луиш КАШТРУ: «Это новый мир, нужно привыкать»

Наставник «Шахтера» – о вспышке коронавируса в команде

  • 09.10.2020 04:33
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Луиш КАШТРУ: «Это новый мир, нужно привыкать»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал вспышку коронавируса в команде.

Наставник «горняков» дал небольшое интервью Shakhtar News после сдачи ПЛР-тестов и еще не знал, что заболели не только Андрей Пятов и Тарас Степаненко.

«К сожалению, самоизоляция нам никак не помогла. У нас есть положительные тесты в команде, что не послужит ничем хорошим. Это очень усложняет наше планирование, но нужно иметь терпение. Это новый мир, нужно к этому привыкать», - сказал Каштру.

Напомним, по результатам последних ПЛР-тестов 9 игроков и 9 работников «Шахтера» заболели коронавирусом.

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Источник — Sport.ua

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