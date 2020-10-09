СИРОТА: «У сборной Украины U-21 хоть и маленькие, но шансы на выход есть»

Защитник сборной Украины U-21 Александр Сирота поделился ожиданиями от матча против сверстников из Румынии в рамках квалификации чемпионата Европы-2021.
«Очень неприятное поражение было в первом круге, поэтому в Киеве мы должны взять реванш. У нас хоть и маленькие, но шансы на выход есть.
Это сборная, здесь собраны лучшие. И чтобы доказать, что мы достойны тут играть, мы должны выигрывать каждый матч», - сказал Сирота.
Матч Украина U-21 – Румыния U-21 состоится 9 октября в Киеве на «Оболонь-Арене». Начало в 18:30.
Источник — Футбол 1/2/3
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