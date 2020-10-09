ДЕНИСОВ: «Могут быть инфицированы еще несколько игроков Шахтера»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал новость о том, что 9 игроков и 9 работников донецкого «Шахтера» заболели коронавирусом.

«Как издевательски может вывернуть на изнанку наши ожидания коронавирус мы уже увидели на примере опустошенной эпидемией сборной в игре с Францией. В «Шахтере» накануне Лиги чемпионов сейчас реально все критически сложно. Минус 9 игроков основы. Пока 9. Говорили вечером с Сергеем Палкиным. Есть вероятность, что могут быть инфицированы еще несколько игроков. При самых оптимистических прогнозах, футболисты, у которых выявлен коронавирус, смогут вернуться к тренировкам не раньше, чем через 10-14 дней. Абсолютно нет сейчас понимания, кто в итоге будет готов лететь в Мадрид на матч с «Реалом», - написал Денисов.