ДЕНИСОВ: «Могут быть инфицированы еще несколько игроков Шахтера»

Известный журналист – о вспышке коронавируса в донецком клубе

  • 09.10.2020 01:38
  • 216 просмотров
  • 2 комментария
ДЕНИСОВ: «Могут быть инфицированы еще несколько игроков Шахтера»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал новость о том, что 9 игроков и 9 работников донецкого «Шахтера» заболели коронавирусом.

«Как издевательски может вывернуть на изнанку наши ожидания коронавирус мы уже увидели на примере опустошенной эпидемией сборной в игре с Францией. В «Шахтере» накануне Лиги чемпионов сейчас реально все критически сложно. Минус 9 игроков основы. Пока 9. Говорили вечером с Сергеем Палкиным. Есть вероятность, что могут быть инфицированы еще несколько игроков. При самых оптимистических прогнозах, футболисты, у которых выявлен коронавирус, смогут вернуться к тренировкам не раньше, чем через 10-14 дней. Абсолютно нет сейчас понимания, кто в итоге будет готов лететь в Мадрид на матч с «Реалом», - написал Денисов.

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Источник — Facebook

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Комментарии
    Forever_young_15
    online
      Forever_young_15, 09.10.2020 02:50
    +1
    Юрий Карпенко, 09.10.2020 02:37
    Вы уже давно инфицированны, только не замечаете этого работая на рыжего татарина
    Холуй Сурковый, чья-бы корова мычала
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 09.10.2020 02:37
    -2
    Вы уже давно инфицированны, только не замечаете этого работая на рыжего татарина
    Ссылка
    Forever_young_15
    online
      Forever_young_15, 09.10.2020 02:50
    +1
    Юрий Карпенко, 09.10.2020 02:37
    Вы уже давно инфицированны, только не замечаете этого работая на рыжего татарина
    Холуй Сурковый, чья-бы корова мычала
    Ссылка
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