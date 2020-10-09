Исландия – Румыния – 2:1. Северяне близки к цели. Видео голов и обзор матча

В матче плей-офф квалификации Евро-2020 Исландия победила Румынию со счетом 2:1.
Смотрите видео голов и обзор матча Исландия – Румыния – 2:1.
ГОЛ! 1:0. Г. Сигурдссон, 16 мин.
ГОЛ! 2:0. Г. Сигурдссон, 35 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:1. Максим, 63 мин. (пенальти)
Видеообзор второго тайма.
События матча
|63'
|ГОЛ ! С пенальти забил Александру Максим (Румыния).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Гилфи Сигурдссон (Исландия).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Гилфи Сигурдссон (Исландия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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