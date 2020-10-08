Румынию отцепили. Венгрия и Исландия разыграют путевку на Евро по пути A

Сегодня, 8 октября, проходят полуфинальные матчи квалификации Евро-2020. Команды определяют обладателей путевок в финальную часть, которая состоится летом 2021 года.

Сборная Румынии вылетела в полуфинале от Исландии (1:2) и не сможет стать соперником Украины в финальной части. Соперником Исландии в решающем матче станет Венгрия, обыгравшая Болгарию (3:1).

Евро-2020. Плей-офф квалификации

Полуфиналы. 8 октября

Путь A

21:45. Болгария – Венгрия – 1:3

Голы: Йомов, 89 – Орбан, 17, Кальмар, 47, Николич, 75.

21:45. Исландия – Румыния – 2:1

Голы: Г. Сигурдссон, 16, 35 – Максим, 62 (пенальти)

Финал. 12 ноября

Венгрия – Исландия