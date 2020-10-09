Англия – Уэльс – 3:0. Британское дерби. Видео голов и обзор матча

В товарищеском матче, сыгранном в Лондоне 8 октября, Англия разгромила Уэльс (3:0).
Смотрите видео голов и обзор матча Англия – Уэльс – 3:0.
ГОЛ! 1:0. Калверт-Льюин, 26 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:0. Коуди, 53 мин.
ГОЛ! 3:0. Ингс, 63 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Англия).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Конор Коуди (Англия).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Англия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.