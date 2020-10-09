Бельгия
1:1
Кот-д`Ивуар
08.10.2020, FT

Англия разгромила Уэльс, Бельгия не справилась с Кот-д'Ивуаром

Сборные команды проводят пробу сил накануне матчей Лиги наций

  • 09.10.2020 00:12
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Англия разгромила Уэльс, Бельгия не справилась с Кот-д'Ивуаром
© Twitter

Национальные сборные команды проводят пробу сил накануне поединков Лиги наций.

В товарищеских матчах 8 октября Англия разгромила Уэльс (3:0), Бельгия не справилась с Кот-д'Ивуаром (1:1).

Товарищеские матчи

Англия – Уэльс – 3:0

Голы: Калверт-Льюин, 26, Коади, 53, Ингс, 63.

Англия: Поуп, Триппьер (Мингс, 58), Коади, Кин, Гомес (Джеймс, 58), Уинкс (Уорд-Проуз, 76), Грилиш (Мэйтланд-Найлс, 76), Сака (Барнс, 76), Филлипс, Ингс, Калверт-Льюин (Маунт, 58).

Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс (Гантер, 73), Ампаду (Волкс, 62), Родон (Кабанго, 46), Мефам, Джон.Уильямс (Смит, 73), Моррелл (Левитт, 46), Мур (Н.Уильямс, 40), Т.Робертс, Матондо.

Предупреждение: Левитт, 61.

Судья: Мэдден (Шотландия).

Лондон. Стадион «Уэмбли».

Бельгия – Кот-д'Ивуар – 1:1

Голы: Батшуайи, 53 – Кессье, 87 (пенальти).

Бельгия: Миньоле (Ван Кромбрюгге, 77), Боята, Дендонкер, Мехеле, Кастань (Кайембе, 90), Ванхейсден (Борнау, 77), Ванакен, Батшуайи (Версхарен, 68), Троссар (Бентеке, 68), Салемакерс, Доку (Ориги, 68).

Предупреждения: Салемакерс, 63. Дендонкер, 64. Борнау, 86.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

Брюссель. Стадион «Король Бодуэн».

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Источник — Sport.ua

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