Англия разгромила Уэльс, Бельгия не справилась с Кот-д'Ивуаром

Национальные сборные команды проводят пробу сил накануне поединков Лиги наций.
В товарищеских матчах 8 октября Англия разгромила Уэльс (3:0), Бельгия не справилась с Кот-д'Ивуаром (1:1).
Товарищеские матчи
Англия – Уэльс – 3:0
Голы: Калверт-Льюин, 26, Коади, 53, Ингс, 63.
Англия: Поуп, Триппьер (Мингс, 58), Коади, Кин, Гомес (Джеймс, 58), Уинкс (Уорд-Проуз, 76), Грилиш (Мэйтланд-Найлс, 76), Сака (Барнс, 76), Филлипс, Ингс, Калверт-Льюин (Маунт, 58).
Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс (Гантер, 73), Ампаду (Волкс, 62), Родон (Кабанго, 46), Мефам, Джон.Уильямс (Смит, 73), Моррелл (Левитт, 46), Мур (Н.Уильямс, 40), Т.Робертс, Матондо.
Предупреждение: Левитт, 61.
Судья: Мэдден (Шотландия).
Лондон. Стадион «Уэмбли».
Бельгия – Кот-д'Ивуар – 1:1
Голы: Батшуайи, 53 – Кессье, 87 (пенальти).
Бельгия: Миньоле (Ван Кромбрюгге, 77), Боята, Дендонкер, Мехеле, Кастань (Кайембе, 90), Ванхейсден (Борнау, 77), Ванакен, Батшуайи (Версхарен, 68), Троссар (Бентеке, 68), Салемакерс, Доку (Ориги, 68).
Предупреждения: Салемакерс, 63. Дендонкер, 64. Борнау, 86.
Судья: Гезюбюйюк (Голландия).
Брюссель. Стадион «Король Бодуэн».
Источник — Sport.ua
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