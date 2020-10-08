Грузия – Беларусь – 1:0. Пенальти от Окриашвили. Видео гола и обзор матча

В матче плей-офф квалификации Евро-2020 Грузия переиграла Беларусь (1:0).
Единственный гол забил на 7-й минуте с пенальти Торнике Окриашвили, поигравший в Украине за «Шахтер», «Ильичевец» и «Черноморец».
Смотрите видео гола и обзор матча Грузия – Беларусь – 1:0.
ГОЛ! 1:0. Окриашвили, 7 мин. (пенальти).
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|7'
|ГОЛ ! С пенальти забил Торнике Окриашвили (Грузия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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