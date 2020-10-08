Отбор Евро-2020. Грузия выбивает Беларусь в битве за чемпионат Европы

В рамках завершения отбора к Евро-2020 ряд сборных определят последних четырех участников будущего чемпионата Европы. В том числе будет определен последний участник квартета сборных Украины, Нидерландов и Австрии.

В подгруппе D раньше всех сегодня сыграли сборные Грузии и Беларуси. Хозяева сумели победить со счетом 1:0 и вышли в финал отбора.

Напомним, в группу со сборной Украины на Евро попадет или Румыния, если выиграет свой турнир по пути A (вечером сыграет в полуфинале с Исландией), или победитель отбора по пути D (Грузия вышла в финал, где сыграет против Северной Македонии или Косово).

Отбор Евро-2020. Путь D.

Грузия - Беларусь 1:0

Гол: Окриашвили, 7 (с пен)

Грузия: Лория, Какабадзе (Табидзе, 83), Кверквелия, Кашия, Двали, Канкава, Квеквескири, Кварацхелия (Лобжанидзе, 89), Китеишвили (Гвилия, 66), Окриашвили, Казаишвили (Шенгелия, 82)

Беларусь: Хаткевич, Золотов, Мартынович, Наумов, Бордачев (Печенин, 76), Яблонский (Скавыш, 62), Хачатурян (Маевский, 46), Эбонг, Бахар (Подстрелов, 62), Нехайчик, Лисакович (Лаптев, 72)

Путь A

Болгария - Венгрия 21:45

Исландия - Румыния 21:45

Путь D

Грузия - Беларусь 1:0

Северная Македония - Косово 21:45.