Грузия
1:0
Беларусь
08.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Отбор Евро-2020. Грузия выбивает Беларусь в битве за чемпионат Европы

Потенциальный соперник Украины

  • 08.10.2020 20:55
  • 4296 просмотров
  • 3 комментария
Отбор Евро-2020. Грузия выбивает Беларусь в битве за чемпионат Европы
© twitter.com/GeorgiaGff

В рамках завершения отбора к Евро-2020 ряд сборных определят последних четырех участников будущего чемпионата Европы. В том числе будет определен последний участник квартета сборных Украины, Нидерландов и Австрии.

В подгруппе D раньше всех сегодня сыграли сборные Грузии и Беларуси. Хозяева сумели победить со счетом 1:0 и вышли в финал отбора.

Напомним, в группу со сборной Украины на Евро попадет или Румыния, если выиграет свой турнир по пути A (вечером сыграет в полуфинале с Исландией), или победитель отбора по пути D (Грузия вышла в финал, где сыграет против Северной Македонии или Косово).

Отбор Евро-2020. Путь D.

Грузия - Беларусь 1:0
Гол: Окриашвили, 7 (с пен)

Грузия: Лория, Какабадзе (Табидзе, 83), Кверквелия, Кашия, Двали, Канкава, Квеквескири, Кварацхелия (Лобжанидзе, 89), Китеишвили (Гвилия, 66), Окриашвили, Казаишвили (Шенгелия, 82)

Беларусь: Хаткевич, Золотов, Мартынович, Наумов, Бордачев (Печенин, 76), Яблонский (Скавыш, 62), Хачатурян (Маевский, 46), Эбонг, Бахар (Подстрелов, 62), Нехайчик, Лисакович (Лаптев, 72)

Путь A

Болгария - Венгрия 21:45

Исландия - Румыния 21:45

Путь D

Грузия - Беларусь 1:0

Северная Македония - Косово 21:45.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 08.10.2020 21:41
    -1
    Алексей Романенко, 08.10.2020 21:02
    Закономерно, грузины больше заслужили. Беларусь никакая, да им сейчас и не до футбола.
    Я бы не сказал, что "никакая сейчас". В этом матче смотрелись лучше чем обычно, добавили скоростей.
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    ternow
      ternow, 08.10.2020 21:08
    0
    Если бы грузины хотели, так и больше отгрузили бы белорусам, но пожалели... Отдельный привет русскому артиллеристу Базанову, миссия выполнена))))
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 08.10.2020 21:02
    +6
    Закономерно, грузины больше заслужили. Беларусь никакая, да им сейчас и не до футбола.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 08.10.2020 21:02
    +6
    Закономерно, грузины больше заслужили. Беларусь никакая, да им сейчас и не до футбола.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 08.10.2020 21:08
    0
    Если бы грузины хотели, так и больше отгрузили бы белорусам, но пожалели... Отдельный привет русскому артиллеристу Базанову, миссия выполнена))))
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