Россия – Швеция – 1:2. Видео голов и обзор матча

8 октября на арене ЦСКА в Москве состоялся товарищеский матч между сборными России и Швеции.
Смотрите видеообзор товарищеского матча Россия – Швеция – 1:2.
ГОЛ! 0:1. Исак, 21 мин.
ГОЛ! 0:2. Юханссон, 73 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:2. Соболев, 90+2 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Соболев (Россия).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Юханссон (Швеция).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Швеция).
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Источник — Футбол 1/2/3
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