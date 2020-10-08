Россия дома проиграла Швеции в товарищеском матче

8 октября на арене ЦСКА в Москве состоялся товарищеский матч между сборными России и Швеции. Хозяева поля потерпели поражение со счетом 1:2.

У шведов гол забил Александр Исак, а затем перевес в счете удвоился из-за рикошета от Федора Кудряшова. В концовке игры первый гол в дебютном матче забил россиянин Александр Соболев.

В Лиге наций Россия сыграет дома 11 октября против сборной Турции и 14 октября – с командой Венгрии.

Товарищеский матч

Россия – Швеция – 1:2

Голы: Соболев, 90+1 – Исак, 21, Юханссон, 72.

Россия: Джанаев, Мариу Фернандес (Ионов, 61), Кутепов, Кудряшов, Караваев, Мостовой (Черышев, 61), Оздоев (Зобнин, 46), Газинский (Кузяев, 73), Миранчук (Бакаев, 74), Жирков, Дзюба (Соболев, 46).

Швеция: Юнссон, Крафт (Юханссон, 46), Старфельт, Хольмен, Бенгтссон (Ольссон, 72), Себ. Ларссон (Олссон, 46), Свенссон, Сванберг, Сема (Классон, 77), Исак (Куэйсон, 64), Д.Ларссон.

Предупреждения: Кузяев, 85. Олссон, 90+1.

Судьи: Халис Озкахья. Джейхун Сесигюзел, Керем Эрсой (все — Турция).

8 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».