Россия
1:2
Швеция
08.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Россия дома проиграла Швеции в товарищеском матче

8 октября на арене ЦСКА в Москве состоялась проба сил перед Лигой наций

  • 08.10.2020 21:05
  • 2556 просмотров
  • 14 комментариев
Россия дома проиграла Швеции в товарищеском матче
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8 октября на арене ЦСКА в Москве состоялся товарищеский матч между сборными России и Швеции. Хозяева поля потерпели поражение со счетом 1:2. 

У шведов гол забил Александр Исак, а затем перевес в счете удвоился из-за рикошета от Федора Кудряшова. В концовке игры первый гол в дебютном матче забил россиянин Александр Соболев.

В Лиге наций Россия сыграет дома 11 октября против сборной Турции и 14 октября – с командой Венгрии. 

Товарищеский матч

Россия – Швеция – 1:2

Голы: Соболев, 90+1 – Исак, 21, Юханссон, 72.

Россия: Джанаев, Мариу Фернандес (Ионов, 61), Кутепов, Кудряшов, Караваев, Мостовой (Черышев, 61), Оздоев (Зобнин, 46), Газинский (Кузяев, 73), Миранчук (Бакаев, 74), Жирков, Дзюба (Соболев, 46).

Швеция: Юнссон, Крафт (Юханссон, 46), Старфельт, Хольмен, Бенгтссон (Ольссон, 72), Себ. Ларссон (Олссон, 46), Свенссон, Сванберг, Сема (Классон, 77), Исак (Куэйсон, 64), Д.Ларссон.

Предупреждения: Кузяев, 85. Олссон, 90+1.

Судьи: Халис Озкахья. Джейхун Сесигюзел, Керем Эрсой (все — Турция).

8 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 22:12
    -1
    janu0320, 08.10.2020 21:12
    ну всё, националисты резко забыла про наши 7-1, позор смыт, ведь россияне проиграли минимально
    Ссылка
    Sheffield
      Sheffield, 08.10.2020 22:08
    -1
    janu0320, 08.10.2020 21:12
    ну всё, националисты резко забыла про наши 7-1, позор смыт, ведь россияне проиграли минимально
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.10.2020 21:27
    -2
    Ваще пах*ю
    Ссылка
    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 08.10.2020 21:26
    +1
    Матч ничего не решает, но как же приятен результат
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 08.10.2020 21:25
    +1
    Хоч тут порядок!!!
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 08.10.2020 21:24
    +2
    Молодцы, шведы! Они и в хоккее частенько чпокают " великую" Россию)))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 21:22
    +1
    Андрей Овчаренко, 08.10.2020 21:20
    Как и вся ватная грязь из-под ногтей
    В точку
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 08.10.2020 21:20
    +1
    jekаfunny, 08.10.2020 21:19
    Эта всратая бойкинючка до ужаса предсказуема
    Как и вся ватная грязь из-под ногтей
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 21:19
    +3
    Андрей Овчаренко, 08.10.2020 21:16
    Вангую, что ватный полудурок в игноре ниже сравнивает поражение от полусгнившей Швеции и от чемпионов мира на их поле
    Эта всратая бойкинючка до ужаса предсказуема
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.10.2020 21:17
    +6
    Молодцы, братья шведы
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 08.10.2020 21:17
    +2
    janu0320, 08.10.2020 21:12
    ну всё, националисты резко забыла про наши 7-1, позор смыт, ведь россияне проиграли минимально
    Росияне бэээээээ 💩💩💩💩💩💩💩💩
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 08.10.2020 21:16
    +8
    Вангую, что ватный полудурок в игноре ниже сравнивает поражение от полусгнившей Швеции и от чемпионов мира на их поле
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 21:12
    -23
    ну всё, националисты резко забыла про наши 7-1, позор смыт, ведь россияне проиграли минимально
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 08.10.2020 21:12
    +12
    Это нас, в принципе, никак не касается, но лапти - тоже полные дрова...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 08.10.2020 21:12
    +12
    Это нас, в принципе, никак не касается, но лапти - тоже полные дрова...
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 08.10.2020 21:16
    +8
    Вангую, что ватный полудурок в игноре ниже сравнивает поражение от полусгнившей Швеции и от чемпионов мира на их поле
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.10.2020 21:17
    +6
    Молодцы, братья шведы
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 21:19
    +3
    Андрей Овчаренко, 08.10.2020 21:16
    Вангую, что ватный полудурок в игноре ниже сравнивает поражение от полусгнившей Швеции и от чемпионов мира на их поле
    Эта всратая бойкинючка до ужаса предсказуема
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 08.10.2020 21:24
    +2
    Молодцы, шведы! Они и в хоккее частенько чпокают " великую" Россию)))
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 08.10.2020 21:17
    +2
    janu0320, 08.10.2020 21:12
    ну всё, националисты резко забыла про наши 7-1, позор смыт, ведь россияне проиграли минимально
    Росияне бэээээээ 💩💩💩💩💩💩💩💩
    Ссылка
    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 08.10.2020 21:26
    +1
    Матч ничего не решает, но как же приятен результат
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 08.10.2020 21:25
    +1
    Хоч тут порядок!!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 21:22
    +1
    Андрей Овчаренко, 08.10.2020 21:20
    Как и вся ватная грязь из-под ногтей
    В точку
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 08.10.2020 21:20
    +1
    jekаfunny, 08.10.2020 21:19
    Эта всратая бойкинючка до ужаса предсказуема
    Как и вся ватная грязь из-под ногтей
    Ссылка
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