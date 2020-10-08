Еще трое заразились. В клубе Первой лиги зафиксирована вспышка коронавируса

Из-за вспышки коронавируса херсонский «Кристалл» рискует не сыграть ближайший матч в Первой лиге. В команде коронавирусом заразились еще 3 футболиста.

В распоряжении нового главного тренера Сергея Валяева осталось 15 футболистов. Результаты еще нескольких тестов будут известны 9 октября, после чего будет ясно, состоится ли 11 октября матч 6-го тура «Кристалл» – «Волынь».

В команде «ВПК-Агро» после вспышки коронавируса на самоизоляции продолжают оставаться 13 футболистов, есть заболевшие и среди тренеров. 9 октября команда из Магдалиновки планирует сдать повторные тесты. Поединок 6-го тура «ВПК-Агро» – «Верес» ранее был перенесен.