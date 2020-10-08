От Слуги народа. Экс-игрок сборной Украины Воробей идет в депутаты

Известный в прошлом форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей баллотируется от партии Слуга народа на местных выборах.
Воробей нацелен стать депутатом в городском совете Курахово, города в Донецкой области.
Воробей провел в составе сборной Украины 68 матчей и забил 9 голов.
Ранее в политику решил идти Александр Шовковский, который баллотируется в Киеве от партии Удар. Выборы состоятся 25-го октября.
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