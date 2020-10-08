От Слуги народа. Экс-игрок сборной Украины Воробей идет в депутаты

Будет участвовать в выборах в Донецкой области

  • 08.10.2020 20:11
  • 2022 просмотра
  • 22 комментария
От Слуги народа. Экс-игрок сборной Украины Воробей идет в депутаты
© Sport.ua

Известный в прошлом форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей баллотируется от партии Слуга народа на местных выборах.

Воробей нацелен стать депутатом в городском совете Курахово, города в Донецкой области.

Воробей провел в составе сборной Украины 68 матчей и забил 9 голов.

Ранее в политику решил идти Александр Шовковский, который баллотируется в Киеве от партии Удар. Выборы состоятся 25-го октября.

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Комментарии
    Mukola Puzh
    online
      Mukola Puzh, 08.10.2020 20:54
    0
    Який президет - такі і партійці. Обрали ідіота нанюханого, тепер отримуйте..
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 20:53
    +1
    janu0320, 08.10.2020 20:50
    украине скоро кабздец будет, ждём когда территории разберут россияне, поляки, турки, кто там ещё, румуны. я не обнадёживаюсь насчёт будущего Украины.
    Бойкинючка, ты бы лучше переживала за свой аул под Сызранью, а то придут китайцы , и заменят твою должность фасовщика коровьих лепёшек , на робота
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 20:50
    -2
    украине скоро кабздец будет, ждём когда территории разберут россияне, поляки, турки, кто там ещё, румуны. я не обнадёживаюсь насчёт будущего Украины.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 20:48
    +1
    maxno, 08.10.2020 20:38
    на сайте порошковые тролли только сидят лизуны вора и мародёра петушка вальцмана
    да, в основном порохоботы евроинтеграторы позорные, но это не обеляет СН.
    Ссылка
    JAFFAR
    online
      JAFFAR, 08.10.2020 20:48
    0
    Surkisbravo!, 08.10.2020 20:17
    Підтримую! Я сам задіяний на виборах від СН.
    Листовки раздаешь или флагом машешь
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 20:46
    0
    вот зачем воробью этот зашквар, уже все поняли что представляет из себя слуги народа.
    Ссылка
    inoj
      inoj, 08.10.2020 20:46
    0
    Brian, 08.10.2020 20:38
    Не лучше и не хуже петьки-леденца и Яныка-зека.
    Один той самий театр ляльок від кремлівського лялькаря.
    Ссылка
    Surkisbravo!
    online
      Surkisbravo!, 08.10.2020 20:41
    -1
    Vit18, 08.10.2020 20:31
    Ні, друже, там зелених нам не треба, от на Донбасі, серед колаборантів, то ще хай.
    То ти не знаєш ситуації в нашому місті. Олігарх Жеваго намагається взяти під контроль увесь політикум Кременчука. Ось пролистай новини за кілька днів http://kremen.today/
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 08.10.2020 20:38
    +2
    Maks23, 08.10.2020 20:29
    Были разные дол@@@бы..у власти.. но зелёные..это пизд..ец..
    Не лучше и не хуже петьки-леденца и Яныка-зека.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 08.10.2020 20:38
    0
    на сайте порошковые тролли только сидят лизуны вора и мародёра петушка вальцмана
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 08.10.2020 20:32
    -1
    Surkisbravo!, 08.10.2020 20:17
    Підтримую! Я сам задіяний на виборах від СН.
    Вот почему всяких долго..ов во власть тянет???
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 08.10.2020 20:31
    0
    Surkisbravo!, 08.10.2020 20:24
    В Кременчуці Полтавської обл.
    Ні, друже, там зелених нам не треба, от на Донбасі, серед колаборантів, то ще хай.
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 08.10.2020 20:29
    +6
    Были разные дол@@@бы..у власти.. но зелёные..это пизд..ец..
    Ссылка
    Surkisbravo!
    online
      Surkisbravo!, 08.10.2020 20:26
    -5
    За що стільки мінусів? Це злочин - брати участь у виборах?
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 08.10.2020 20:26
    +4
    Surkisbravo!, 08.10.2020 20:17
    Підтримую! Я сам задіяний на виборах від СН.
    Хмм... Так цеж клоака-недопартія.., яка як вистрибнула віртуально з-під віртуальної підвалини, так і зникне з політичного ландшафту, як недополітична випадковість. Там немає жодної більш-менш розумної пики. Хоча... трохи і стерпна, якщо порівнювати з тотальним московицьким смітник-проектом метветчука оп-із-де-же.
    Ссылка
    Surkisbravo!
    online
      Surkisbravo!, 08.10.2020 20:24
    0
    Vit18, 08.10.2020 20:22
    На Донбасі?
    В Кременчуці Полтавської обл.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 08.10.2020 20:22
    +6
    А я то думаю - кого там не хватает , оказалось - горобцов !
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 08.10.2020 20:22
    +1
    Surkisbravo!, 08.10.2020 20:17
    Підтримую! Я сам задіяний на виборах від СН.
    На Донбасі?
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 08.10.2020 20:21
    +2
    Якщо переможе ОПЗЖ, то "най буде"
    Ссылка
    kostyazovtansi
      kostyazovtansi, 08.10.2020 20:20
    +16
    Зелена пліснява а не партія
    Ссылка
    kostyazovtansi
      kostyazovtansi, 08.10.2020 20:20
    +16
    Зелена пліснява а не партія
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 08.10.2020 20:13
    +9
    Это жопа..одни зелёные..
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 08.10.2020 20:29
    +6
    Были разные дол@@@бы..у власти.. но зелёные..это пизд..ец..
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 08.10.2020 20:22
    +6
    А я то думаю - кого там не хватает , оказалось - горобцов !
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 08.10.2020 20:26
    +4
    Surkisbravo!, 08.10.2020 20:17
    Підтримую! Я сам задіяний на виборах від СН.
    Хмм... Так цеж клоака-недопартія.., яка як вистрибнула віртуально з-під віртуальної підвалини, так і зникне з політичного ландшафту, як недополітична випадковість. Там немає жодної більш-менш розумної пики. Хоча... трохи і стерпна, якщо порівнювати з тотальним московицьким смітник-проектом метветчука оп-із-де-же.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 08.10.2020 20:38
    +2
    Maks23, 08.10.2020 20:29
    Были разные дол@@@бы..у власти.. но зелёные..это пизд..ец..
    Не лучше и не хуже петьки-леденца и Яныка-зека.
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 08.10.2020 20:21
    +2
    Якщо переможе ОПЗЖ, то "най буде"
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 20:53
    +1
    janu0320, 08.10.2020 20:50
    украине скоро кабздец будет, ждём когда территории разберут россияне, поляки, турки, кто там ещё, румуны. я не обнадёживаюсь насчёт будущего Украины.
    Бойкинючка, ты бы лучше переживала за свой аул под Сызранью, а то придут китайцы , и заменят твою должность фасовщика коровьих лепёшек , на робота
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 20:48
    +1
    maxno, 08.10.2020 20:38
    на сайте порошковые тролли только сидят лизуны вора и мародёра петушка вальцмана
    да, в основном порохоботы евроинтеграторы позорные, но это не обеляет СН.
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 08.10.2020 20:22
    +1
    Surkisbravo!, 08.10.2020 20:17
    Підтримую! Я сам задіяний на виборах від СН.
    На Донбасі?
    Ссылка
    Mukola Puzh
    online
      Mukola Puzh, 08.10.2020 20:54
    0
    Який президет - такі і партійці. Обрали ідіота нанюханого, тепер отримуйте..
    Ссылка
    JAFFAR
    online
      JAFFAR, 08.10.2020 20:48
    0
    Surkisbravo!, 08.10.2020 20:17
    Підтримую! Я сам задіяний на виборах від СН.
    Листовки раздаешь или флагом машешь
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 20:46
    0
    вот зачем воробью этот зашквар, уже все поняли что представляет из себя слуги народа.
    Ссылка
    inoj
      inoj, 08.10.2020 20:46
    0
    Brian, 08.10.2020 20:38
    Не лучше и не хуже петьки-леденца и Яныка-зека.
    Один той самий театр ляльок від кремлівського лялькаря.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 08.10.2020 20:38
    0
    на сайте порошковые тролли только сидят лизуны вора и мародёра петушка вальцмана
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 08.10.2020 20:31
    0
    Surkisbravo!, 08.10.2020 20:24
    В Кременчуці Полтавської обл.
    Ні, друже, там зелених нам не треба, от на Донбасі, серед колаборантів, то ще хай.
    Ссылка
    Surkisbravo!
    online
      Surkisbravo!, 08.10.2020 20:24
    0
    Vit18, 08.10.2020 20:22
    На Донбасі?
    В Кременчуці Полтавської обл.
    Ссылка
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